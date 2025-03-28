Berk Oktay: ‘Saflığını ve temizliğini hissetmek müthiş bir şey'

Berk Oktay, geçtiğimiz gün AVM'de görüntülendi. 10 aylık kızı Mira Milena ile ilgili duygularını anlatan Oktay, "Müthiş bir şey. Saf ve temiz bir enerji. Onu kucağına alıp, saflığını ve temizliğini hissetmek müthiş bir şey" dedi. Uykusuz günler için oyuncu, "Milena bu konuda çok üzmedi. Huzurlu bir bebek" diye konuştu.

'EN BÜYÜK ÖZLEMİMDİ'

Oktay, "Bebek anne Yıldız Çağrı Atiksoy'a mı yoksa size mi benziyor?" sorusuna, "Huyu ve karakteri için bir şey söyleyemem. Göz yapısı bana benziyor. Gözden aşağısı anne bence ama dışarıdan biri bakıp söylemesi lazım" diye cevap verdi.