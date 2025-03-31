Komedyenler kapıştı

Ünlü komedyenler Şahan Gökbakar ve Cem Yılmaz birbirine girdi. Gökbakar, Yılmaz'ın 'Her Şey Çok Güzel Olacak' paylaşımına Tarık Akan'ın da olduğu 1 Mayıs paylaşımıyla tepki gösterdi. Gökbakar, Yılmaz'a Tarık Akan, Müjdat Gezen ve Semra Özdamar fotoğrafıyla göndermede bulunarak, "Asıl sen giderken onlar dönüyordu" dedi.

'SERSERİ MAYIN GİBİ'

Cem Yılmaz, sosyal hesabından şunları söyledi: Yarın bayram! Herkese iyi bayramlar dilerim. Günlük siyaseti bırakalı yıllar oldu, hani 'işini yap, bırak siyaseti' denen siyasetten söz ediyorum. Benim bildiğim Ramazan'da kalabalığa bir iyilik gelirdi o da yıllardır yok ortada. Yarın bayram. Dileğim alanlara çıkan onca insana kulak verilmesi ve devletin millete yasalarda yeminlerde söylendiği gibi hizmet etmesidir. Ben canım ne zaman isterse paylaşım yaparım. Benim zihnimde sokaktaki vatandaştan farkım ayrıcalığım yoktur. Olsa olsa Pikaçu'ya gülmeyecek kadar dertli olabilirim. Serseri mayın gibi ağzıma geleni söylememi isteyen deliler de dâhil hakkını isteyen herkese hakkının verilmesini istiyorum. Beni boykot etmek istiyorsanız küçük bir bilgi; ben bir şey satmıyorum sevgili kardeşim."

ŞAHAN'DAN GÖNDERME

Cem Yılmaz, sonrasında da kendisini eleştirenlere yönelik olarak, müzisyen Mazhar Alanson ile başrolü paylaştığı, 'Her Şey Çok Güzel Olacak' filminin afişini; "Sen giderken ben dönüyordum" notuyla yayımladı. Şahan Gökbakar ise, Cem Yılmaz'ın, "Sen giderken ben dönüyordum" demesine göndermede bulundu. Gökbakar, Tarık Akan, Müjdat Gezen ve Semra Özdamar'ın 1970'lerdeki 1 Mayıs yürüyüşünde çekilen fotoğrafını "Asıl sen giderken, onlar dönüyordu" notuyla paylaştı.