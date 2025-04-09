5. Uluslararası Barok Müzik Festivali başladı

Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi 5. Uluslararası Barok Müzik Festivali'nin açılışı İzmir Barok ve kontrtenor Leandro Marziotte konseriyle başladı. Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen festival, barok müziğin önde gelen isimlerini sanatseverlerle buluşturmayı sürdürüyor. Festivalin açılış konserinde Türkiye'nin barok dönem enstrümanlarıyla müzik yapan ilk grubu olan İzmir Barok, lirik şan alanında yüksek diplomaya ve çağdaş şan alanında uzmanlığa sahip olan kontrtenor Leandro Marziotte ile sahne aldı. Konserde Marziotte'ye soprano Linet Şaul'a eşlik etti. Festival, 9 Nisan'daki "Cello Duo" konseriyle devam edecek.