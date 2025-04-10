İnfluenzanın sebebi ani hava değişikliği

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ayşin Kılınç Toker, ani hava değişiklikleri nedeniyle influenza vakalarında artış olduğunu kaydederek, "Tedavide kişinin bol sıvı tüketimi, dinlenmesi, mümkün olduğunca kendini sıcak soğuk değişimlerinden koruyarak istirahat etmesi yeterli" dedi.

İnfluenzanın tedavisi hakkında bilgiler veren Toker, "Kişi, influenzaya ilk yakalandığında 3-5 günlük süre ateş yüksekliği, çok yaygın kas ağrısı, göğüs ağrısı ve öksürük ile giden bir tablo var. Kişiler bu noktada 2-3 hafta süren semptomlardan gerçekten rahatsız oluyorlar. Viral bir etken olduğu için kesinlikle antibakteriyel bir tedavi ve antibiyotik tedavisi önermiyoruz. Bu noktada antiviral bir tedavi semptomların başladığı ilk 3 gün içerisinde başlanabilir. O dönemi geçirdiysek antiviral tedaviye gerek yok. Kişinin bol sıvı tüketimi, dinlenmesi, mümkün olduğunca kendini sıcak soğuk değişimlerinden koruyarak istirahat etmesi yeterli. Uzayan semptomlar için semptomatik tedavilerden fayda görülebilir. Burada en başarılı sonuç istirahat ve sıvı tüketiminin düzenli olmasıyla sağlanabiliyor" diye konuştu.