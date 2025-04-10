Geçtiğimiz akşam atv ekranlarında yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşan, Bir Gece Masalı çok izlenen yapımlar arasında yer aldı. Başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaştığı, kadrosu ve konusu ile büyük merak uyandıran Bir Gece Masalı, yayınlanan yeni bölümüyle sosyal medyada da büyük bir yankı uyandırdı.

Evi terk eden Mahir, ayrılığa 3 gün dayanabildi. Evin köşesinde Canfeza'dan gizlice arabada uyuyan Mahir, ona göz kulak olmaya devam ederken genç kadın da kocasını eve döndürmek için çeşitli taktikler denedi. Kapıya biri geldi ve yalnız kalmaya korkuyor numarası yapan Canfeza sonunda Mahir'i eve döndürmeyi başardı. Ancak ikili arasında buzlar tam erimedi. Babasının kayıp videosunun peşine düşen Mahir, cinayetin bilinmeyenleri çözmeye kararlıdır. Handan, Kürşat'ın Ozan ise Canfeza'nın evliliğini parçalamak için planlarını uygulamaya ayrı ayrı devam ettiler. Ferman, Efsane'yi kaçırmak için Süreyya ile harekete geçti. Afet Hanım da işin içine dahil olmasıyla işler iyice karıştı. Süreyya, Ferman'ın Afet Hanım'ın öz oğlu olmadığını sırrını sonunda ağzından kaçırdı.