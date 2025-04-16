Osman Bey’in kararı dengeleri sarsıyor

Atv ekranındaki altıncı sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman', nefesleri kesecek 188'inci bölümüyle bu akşam saat 20.00'de ekrana gelecek. Kuruluş Osman'da bu hafta; Osman Bey'in devlet uğruna aldığı yürek burkan karar, Orhan ve Alaeddin Bey arasındaki kardeş kavgası, Claudius'un kanlı oyunu, Kuçar'ın sinsi planı ve Halime'nin sürpriz dönüşüyle oba yeniden karışıyor. Yeni bölüm hem aile bağlarını hem de devlet idealini derinden sınayacak olaylara sahne olacak.

İPLER GERİLDİ

Osman Bey, devleti için hayati bir karar vermek zorunda kalır. Ancak bu karar, Bala Hatun'un yüreğini dağlar. Bir yanda evlatları, diğer yanda devleti olan Osman Bey'in tercihi, obadaki dengeleri derinden sarsar. Osman Bey'in vereceği karar ne olacaktır? Öte yandan, Şehzade Orhan ile Şehzade Alaeddin arasındaki ipler iyice gerilir. Osman Bey, oğulları arasındaki bu husumeti nasıl durduracaktır? Şehzadelerin arasındaki çatışma, Cerkutay ve Boran Bey'in de arasını açar.