Tüm Türkiye atv izledi

atv ekranları heyecanlı karşılaşmalara sahne oluyor. Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarını anbean yayınlayan atv, yine en çok izlenen kanal oldu. Heyecanı yüksek bu karşılaşmada finale adını yazdıran bir diğer takım Trabzonspor oldu.

KATEGORİLERDE BİRİNCİ

Sporseverleri ekran başına toplayan mücadele, tüm kategorilerde yayınlanan programlar arasında en çok izlenen oldu. Karşılaşma Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 6,32 izlenme oranı ve yüzde 15,83 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de yüzde 6,89 izlenme oranı ve yüzde 19,32 izlenme payı +20 ABC1'de ise yüzde 6,57 izlenme oranına ve yüzde 16,32 izlenme payına ulaşarak üç kategoride de birinci oldu.