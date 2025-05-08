Güzel cildin sırrı renkli meyvelerde gizli

Diyetisyen Serkan Aksoy, cilt sağlığı ile beslenme ilişkine dair açıklamalarda bulundu. Aksoy "Özellikle antioksidan zengini meyveler yaban mersini, nar, kivi gibi serbest radikallerin cilde verdiği zararı önleyerek yaşlanma belirtilerini geciktiriyor. Su tüketimimiz cildi dolgunlaştırıp daha canlı görünmesine katkı sağlıyor. Öte yandan, fazla şekerli ve işlenmiş gıdalar, cildin dengesini bozup sivilcelere ve mat bir görünüme yol açabiliyor" dedi. Aksoy, "Parlak, sağlıklı bir cilt istiyorsak işe önce tabağımızdan başlamamız gerekiyor. Renkli sebzeler ve meyvelerle dolu bir beslenme düzeni, cildimize antioksidan desteği vererek onu dış etkenlere karşı korur. Antioksidanlardan zengin besinleri beslenme programımızda yer vermemiz cildimizden serbest radikallerin zararlı etkilerini uzaklaştırırken; lifli besinler tüketmemiz sindirimi destekleyerek toksinlerin vücuttan atılmasına ve dolayısıyla cildin temiz kalmasına yardımcı olur. Omega-3 gibi sağlıklı yağlar ise cildin nemini içeriden destekleyip iltihaplanmayı önlemeye yardımcı olur" diye konuştu.