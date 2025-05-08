İzleyiciler atv ekranlarına kilitlendi

ATV ekranlarında yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşan Bir Gece Masalı yayınlandığı akşamın çok izlenen yapımları arasında yer aldı. Kadrosu ve konusu ile büyük merak uyandıran Bir Gece Masalı, yayınlanan yeni bölümüyle sosyal medyada da büyük bir yankı uyandırdı. İlgiyle izlenen 31. bölümde Canfeza'nın arabası çalınır, içinde Afet Hanım da vardır. Yine aksiyon dolu olaylar Mahir'in emniyetteki odasında sonlanır. Asaf Bey torununu durdurmak zorundadır. Mahir ise Canfeza'ya sürpriz doğum günü organizasyonu yapar. Canfeza ilk kez tüm aile bir arada olduğu için çok mutludur. Asaf Bey, Mahir'e kendi koltuğunu teklif eder. Bir hafta içinde Mahir istifa edip tüm dosyaları bırakmazsa herkes büyük tehlike altına girecektir. Bir diğer tarafta ise Canfeza kaçırılır. Mahir onu bir depo da kanlar içinde bulur.