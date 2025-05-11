Edis’ten uluslararası başarı

Türk Pop Müziği'nin güçlü isimlerinden Edis, uluslararası bir projeyle müzikseverlerin karşısına çıktı. Fransız elektronik müzik sahnesinin önemli temsilcilerinden Acid Arab ile bir araya gelen Edis, grubun yeni albümünde yer alacak olan "Yaktın Beni" isimli şarkıyı birlikte hazırladı. Elektronik pop tınılarıyla dikkat çeken parça, bütün dijital platformlarda yayınlanmaya başladı. Acid Arab, üyeleri Guido Minisky ve Herve Carvalho ile Fransız-Arap sentezli elektronik müziğin öncülerinden biri olarak tanınıyor. Şarkı, geçtiğimiz akşam İstanbul'daki bir mekanda gerçekleştirilen özel bir gecede ilk kez dinleyiciyle buluştu. Acid Arab'ın seti sırasında sürpriz bir şekilde çalınan şarkı, etkinliğe katılanlara unutulmaz anlar yaşattı. Gecede Edis de DJ kabinine geçerek Fransız sanatçılarla dans etti. Bu anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.