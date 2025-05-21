Demet Şener’e tepki: Lüks de sadelik de Didim’de

Ünlü manken Demet Şener'in Bodrum'daki yüksek fiyatlara ilişkin "Herkes kendi bütçesine göre hareket etmeli, imkanı olmayanlar Didim'e gitsin" sözleri Didim'de tepkiyle karşılandı. Didim Turizm Derneği Başkan Yardımcısı ve Belediye Meclis Üyesi Mehmet Ege Aydoğan, açıklamayı talihsiz bulduklarını ancak bu vesileyle Didim'in gündeme gelmesinin olumlu olduğunu belirterek "Didim, tertemiz denizi, altın sarısı kumsalları, tarihi zenginlikleri ve huzurlu atmosferiyle gerçek bir turizm cennetidir. Temiz havaya sahip turizm bölgesi. Lüks arayan da, sadelik isteyen de Didim'de aradığını bulur" dedi.

'TURİZMİN YILDIZI'

Didim Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Atilla ise, "Bu hanımefendi Didim'i me tanımıyor anlaşılan. Didim, Türkiye'nin turizmde parlayan yıldızıdır" sözleriyle tepki gösterdi.