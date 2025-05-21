  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Sarmaşık Demet Şener’e tepki: Lüks de sadelik de Didim’de

Demet Şener’e tepki: Lüks de sadelik de Didim’de

HÜSEYİN ÇALIŞKAN

Giriş Tarihi: Gazete

Demet Şener’e tepki: Lüks de sadelik de Didim’de

Ünlü manken Demet Şener'in Bodrum'daki yüksek fiyatlara ilişkin "Herkes kendi bütçesine göre hareket etmeli, imkanı olmayanlar Didim'e gitsin" sözleri Didim'de tepkiyle karşılandı. Didim Turizm Derneği Başkan Yardımcısı ve Belediye Meclis Üyesi Mehmet Ege Aydoğan, açıklamayı talihsiz bulduklarını ancak bu vesileyle Didim'in gündeme gelmesinin olumlu olduğunu belirterek "Didim, tertemiz denizi, altın sarısı kumsalları, tarihi zenginlikleri ve huzurlu atmosferiyle gerçek bir turizm cennetidir. Temiz havaya sahip turizm bölgesi. Lüks arayan da, sadelik isteyen de Didim'de aradığını bulur" dedi.

'TURİZMİN YILDIZI'

Didim Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hikmet Atilla ise, "Bu hanımefendi Didim'i me tanımıyor anlaşılan. Didim, Türkiye'nin turizmde parlayan yıldızıdır" sözleriyle tepki gösterdi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA