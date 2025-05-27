Bir Gece Masalı izleyiciyi ekrana kilitleyecek

Bir Gece Masalı yeni bölümü ile bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Yayınlanan fragmanla merak uyandıran dizinin yeni bölümünde Mahir, Canfeza ve Afet arasındaki gerilim tırmanıyor.

İzleyicileri ekrana kilitleyen dizi, aşk, entrika ve dramatik gelişmelerle dolu hikayesiyle Türkiye'de geniş bir izleyici kitlesi yakaladı. Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un güçlü oyunculukları dizinin başarısını artırıyor. Her bölümde artan heyecan ve sürükleyici senaryo, diziyi kaçırılmaması gerekenler arasına sokuyor.