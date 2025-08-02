Islak mayo ve bikiniyle uzun süre kalmayın

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Sevgi Sarı Demir, ıslak mayo ve bikiniyle uzun süre kalmanın vajinal bölgenin nemli kalmasına ve mantar başta olmak üzere enfeksiyon riskinin artmasına neden olduğu söyledi. Dr. Sevgi Sarı Demir, deniz ya da havuz sonrası ıslak mayo ve bikiniyle uzun süre kalmanın vajinal bölgenin nemli kalmasına ve mantar başta olmak üzere enfeksiyon riskinin artmasına neden olduğu belirterek, "Bu yüzden deniz veya havuzdan çıktıktan sonra mayo ve bikini altınızı mümkün olduğunca kısa sürede kuru olanla değiştirmeye özen gösterin. Özellikle yaz aylarında sık duş almak hijyen açısından yeterlidir. Sanılanın aksine, genital bölgenin sık sık ve sabunla temizlenmesi, bölgedeki koruyucu bakterileri azaltarak enfeksiyonlara zemin hazırlayabilir. Bu nedenle, sadece su ile ve gerektiği kadar temizlik yapılması önerilir. İntim temizlik ürünleri de fazla kullanıldığında vajinal pH dengesini bozabilir" dedi.