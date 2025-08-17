Sahnede romantik teklif

7'inci Tavas Zeybek Kültür ve Sanat Festivalinde İrem Derici sevenleriyle buluştu. Derici bir küçük hayranıyla düet yaptı ve bir çifti sahneye alarak evlenme tekliflerine şahitlik etti. Geçtiğimiz günlerde şarkıcı Burak Bulut'un düğününe katılan İrem Derici'ye sevgilisi Melih Kunukçu tarafından evlilik teklifi yapılmış, Derici, teklife "Sonsuza kadar evet" yanıtını vermişti. Derici ayrıca konserde küçük hayranı Ahmet Eğmen Tozlutepe ile düet yaptı. Konserde sahne önünde sevgilisi Reyhan'a evlilik teklifi eden Samet'i gören İrem Derici çiftleri sahneye davet etti. Sahnede sevgilisi Samet'ten evlilik teklifi alan Reyhan 'evet' diyerek mutluluklarını tüm Tavas'a şahit ettiler.