Yoğun bakımda duygusal kutlama

İPEK Kıraç, yoğun bakımda tedavi gören babası İnan Kıraç'ın doğum gününü, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla kutladı. İş insanı Suna Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, uzun süredir ailevi ve hukuki sorunlar yaşadığı babası İnan Kıraç ile barıştıklarını duyurmuştu. İpek Kıraç, yoğun bakıma kaldırılan babası İnan Kıraç'ın doğum gününe özel, el ele tutuştuğu yeni bir fotoğraf paylaştı. İpek Kıraç, paylaşımına "İyi ki doğdun babam.... El ele.... Hep el ele...." notunu düştü. 88 yaşındaki İnan Kıraç, demans rahatsızlığının ilerlemesi sonucu yoğun bakıma kaldırılmıştı. Kıraç'ın 2024 yılı sonunda yaptığı evlilik de iptal edilmişti.