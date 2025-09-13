‘Ayrılık hakkında konuşmayacağım’

Hande Erçel, önceki gece arkadaşları ile birlikte Bebek'teki bir mekandaydı. Çıkışta basın mensuplarının Hakan Sabancı ile ayrılığı sorması üzerine Erçel, yaklaşık 5 kere "Teşekkür ederim, konuşmayacağım" diye yanıt verdi. Ardından Erçel, soruların devam etmesiyle birlikte gerildi. Oyuncu, "Ne yapalım? Siz burdasınız diye içeriye mi girelim?" diyerek aracını bekledi. Daha sonra Erçel bir kez daha "Çocukluk arkadaşlarımla yemek yedim. Konu hakkında ben asla konuşmayacağım" diyerek gelen aracıyla oradan ayrıldı.