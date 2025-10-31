50 Yılda 50 Sanatçı Konak Modern’de açıldı

DOKUZ Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin (DEÜ GSF) 50. kuruluş yılı, farklı kuşaklardan mezun 50 sanatçıyı bir araya getiren kapsamlı bir sergiyle kutlanıyor. "50 Yılda 50 Sanatçı" başlıklı özel sergi, Konak Modern Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Serginin küratörlüğünü, DEÜ GSF'nin değerli öğretim üyelerinden Neda İsmail Atar üstlendi. 1975'ten bu yana farklı dönemlerde fakülteden yetişen sanatçıların eserleri, Türkiye'nin çağdaş sanat belleğine önemli bir kesit sunuyor. Sergi, 24 Ekim - 12 Kasım 2025 tarihleri arasında Konak Modern Sanat Merkezi'nde ziyarete açık olacak.