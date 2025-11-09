İlk kez kadın oyuncu yorumluyor

Ünlü Rus yazar Nikolai Gogol'un ikonik eseri "Bir Delinin Hatıra Defteri", Türkiye'de ilk kez bir kadın oyuncu tarafından uyarlanarak sahnelendi. Deneyimli oyuncu Burcu Bilmen'in yorumuyla hayat bulan oyun, dün gece Duru Tiyatro'da seyirciyle buluştu. Cinsiyet ayrımı yapmaksızın insani bir perspektiften deliliğe uzanan yolu mizah dolu bir trajediyle işleyen eser, izleyicilere rütbe ve zenginliğin gerçek anlamını düşündürdü. Günümüz çağında trajedinin en komik hali, kadın eliyle sahnede hayat buldu. Bilmen'in kadın perspektifi, esere taze bir soluk getirerek tiyatro tarihine not düştü. 1981 İstanbul doğumlu Bilmen, İstanbul Şehir Tiyatroları genç ekibinde başlayıp İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Dramaturji eğitimi aldı. Medya, reklam ve festival koordinatörlüğü deneyimlerinin yanı sıra oyun yazarlığı ve yaratıcı drama eğitmenliği yaptı. Halen danışmanlık ve eğitmenlik faaliyetlerine devam ediyor.