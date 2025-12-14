Kış aylarında biyolojik saatin ritmi bozuluyor

UZUN YOLCULUKLARDAKİ TEHLİKE: AKCİĞER PIHTISI

Pulmoner emboli ya da diğer ismiyle akciğer pıhtısı, kalp krizi ve inmeden sonra en fazla görülen damar hastalığıdır. Ölümcül sonuçlar doğurabilen bu hastalıktan korunmanın yolu ise uzun yolculuklar sırasında sık aralıklarla mola vermekten geçiyor. Yol yorgunluğu sanılan bu belirtiler, hayatınızı tehdit eden ciddi bir durumun, yani pulmoner embolinin habercisi olabilir. Pulmoner emboli bacaklardaki pıhtıların akciğer damarlarını tıkamasıyla beliriyor. Her yıl birçok insanın hayatını kaybetmesine neden olan bu ciddi rahatsızlık aniden ortaya çıkması ile biliniyor.