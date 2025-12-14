Kış aylarında biyolojik saatin ritmi bozuluyor

Gün ışığının azalması uyku artışı, karbonhidrat isteği, kilo alımı ve çökkün ruh halini tetikliyor. Uzmanlar, kış depresyonunun basit bir yorgunluk değil, tıbbi adıyla "Mevsimsel Duygudurum Bozukluğu" olduğunu vurguluyor. Uzm. Dr. Selim Fidan, sonbahar ve kış aylarında artış gösteren mevsimsel duygudurum bozukluğunun toplumda sanılandan daha yaygın olduğunu anlattı. Fidan, mevsimler değiştikçe beyin kimyasının da değiştiğini belirterek şunları söyledi: "Kış aylarında ışığa maruz kalma süresi kısaldığı için melatonin hormonu normalden daha uzun süre salgılanır. Tüm bunlar biyolojik saatin yani sirkadiyen ritmin bozulmasına yol açar."
AZ UYUMAK KALP İÇİN RİSK OLUŞTURUYOR
Uzmanlar, günde 7 saatten daha az uyuyan kişilerde kalp damar tıkanıklıklarına bağlı kalp krizlerinin daha sık görüldüğünü, kalp yetmezliğinin arttığını söyledi.
Uzmanlar, uykuya dalmada, uykuyu sürdürmede veya kaliteli uyku elde etmede yaşanan sorunların kalp sağlığını etkilediğini anlatarak, "Uyku bozukluğu görülen kişilerde kalp ve damar hastalıkları bizim için daha sıklıkla problem yaratmakta" diye konuştu. Gece geç yatmanın uyku kalitesini bozduğunu belirten uzmanlar, özellikle saat 23.00 ve 24.00'ten sonraki uykularda uyku kalitesinin bozulduğunu dile getirdi.
UZUN YOLCULUKLARDAKİ TEHLİKE: AKCİĞER PIHTISI
Pulmoner emboli ya da diğer ismiyle akciğer pıhtısı, kalp krizi ve inmeden sonra en fazla görülen damar hastalığıdır. Ölümcül sonuçlar doğurabilen bu hastalıktan korunmanın yolu ise uzun yolculuklar sırasında sık aralıklarla mola vermekten geçiyor. Yol yorgunluğu sanılan bu belirtiler, hayatınızı tehdit eden ciddi bir durumun, yani pulmoner embolinin habercisi olabilir. Pulmoner emboli bacaklardaki pıhtıların akciğer damarlarını tıkamasıyla beliriyor. Her yıl birçok insanın hayatını kaybetmesine neden olan bu ciddi rahatsızlık aniden ortaya çıkması ile biliniyor.
DİŞ ÇÜRÜĞÜ SİSTEMİK HASTALIKLARI TETİKLEYEBİLİR
Diş hekimleri önlenmeyen diş çürüğünün ağızda bakterilere neden olup diğer organlara zarar verebileceğini ve sistemik rahatsızlıkları tetikleyebileceğini ifade etti. Diş hekimi Doç. Dr. Erkut Kahramanoğlu, kişinin tüm sağlık sistemini etkileyen ağız sağlığının kanser, kalp rahatsızlıkları gibi diğer sorunlarla da ilgili olduğuna dikkati çekerek, "Başlangıç safhasında önlenmeyen diş çürüğü ilerlediğinde ağız içinde belli enfeksiyonlara yol açabilir, diş etine zararları olabilir. Bu enfeksiyon ilerlediğinde, ağız içindeki bakterilerin diğer organlara zarar vermesi veya diğer sistemik rahatsızlıkları tetiklemesi beklenebilir" bilgisini verdi