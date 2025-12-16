Gece Yarısı Kütüphanesi’nde edebiyat ve mizah var

Kültür, sanat ve eğlenceyi tek çatı altında birleştiren D&R, Gece Yarısı Kütüphanesi etkinlik serisiyle kitapseverlere benzersiz bir deneyim yaşatmaya devam ediyor. Sinan Canan'ın yoğun ilgiyle gerçekleşen ilk etkinliğinin ardından, bu kez Hikayeden Adamlar'ın yaratıcıları Ozan Bozkurt ve Sercan Şahin Kurtulmuş, kitap tutkunlarıyla özel bir gece geçirecek. Geç saatlerde kapılarını sadece kitap tutkunları için açan D&R Bağdat Caddesi mağazası, yarın akşam loş ışıkları, tütsü kokuları ve sıcak kahve eşliğinde bambaşka bir okuma atmosferine dönüşecek.

SAMİMİ SOHBETLER

Gündelik yaşamdaki durumları mizahi bir bakış açısıyla ele alarak hem eğlenceli hem düşündürücü videolar üreten Hikayeden Adamlar, gecenin sessizliğinde misafirleriyle samimi bir sohbet gerçekleştirecek. Kitapların büyülü dünyasını gecenin sessizliğine taşıyan Gece Yarısı Kütüphanesi, okumak için karanlığın sessizliğini bekleyenlere özel olarak tasarlanmış bir etkinlik serisi.