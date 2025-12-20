Arabeskin kraliçesinin hikayesi atv’de

ARABESKİN unutulmayan kadın seslerinden Bergen'in genç yaşta veda ettiği hayatını konu alan, gişe rekorları kıran film 22 Aralık Pazartesi atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Arabeskin unutulmayan kadın seslerinden biri olan Bergen'in hayatını anlatan filmde, Bergen olarak bilinen Belgin'in Ankara'dan Adana'ya, orada yaşadığı aşkın ardından da ebediyete uzanan öyküsü konu ediliyor. 1959 yılında Mersin'de yedi çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu olarak dünyaya gelir Belgin. Anne ve babasının boşanması hayatını kökten değiştirir. Öte yandan onun en büyük gücü yeteneğidir. Ankara'nın prestijli mekânı Feyman Kulüp'te keşfedilmesiyle birlikte, parlayan genç bir yıldıza, Bergen'e dönüşür.

BİR GÖZÜNÜ KAYBETTİ

DAHA sonra evleneceği Halis Serbest ile karşılaşmasıyla, manipülatif olaylar dizisinin içinde bulur kendini. Halis Serbest'le yaptığı evlilik ise düşlediğinin tersine Bergen'i hayattan koparır. Şiddet dolu günlerde tümüyle yalnızdır. Kariyerinin en güzel, en parlak döneminde Halis Serbest'in kezzap saldırısına uğrayan Bergen bir gözünü kaybeder. Artık kesin bir biçimde bu kâbustan kurtulduğunu düşünürken, hiç beklemediği bir anda ve mekanda silahlı saldırıya uğrar. Annesinin ağır yaralandığı bu saldırıda Bergen hayatını kaybeder.