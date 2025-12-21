İzmir’de konuk sanatçıdan tavalı performans

İZMİR Devlet Senfonisi Orkestrası (İZDSO), cuma akşamı Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) sıra dışı bir konsere ev sahipliği yaptı. Şef Nesrin Bayramoğulları yönetiminde düzenlenen programda İZDSO, 21. yüzyılın en iyi perküsyoncularından Vivi Vassileva ile sahne aldı. Konserde orkestra, bestesi Danny Elfman'a ait olan Perküsyon Konçertosu'na eşlik etti. Sahnedeki performansı ile dikkat çeken Vivi Vassileva, büyük beğeni topladı. Vassileva, geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmış vurmalı çalgılarla izleyicilerin karşısına çıktı. Vassileva'nın konserde tencereler, tavalar ve benzeri mutfak aletlerini de vurmalı birer çalgı olarak kullanması seyirciler tarafından yoğun alkış aldı.