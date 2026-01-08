A.B.İ.’ nin Sinan’ı, deneyimli oyuncu Sinan Tuzcu: Seyirciyi heyecanlı bir hikaye bekliyor

A. B. İ. dizisinde Hancıoğlu ailesinin büyük oğlu ve Van'daki en büyük Türkmen aşiretlerinden birinin varisi 'Sinan' karakterini canlandıran Sinan Tuzcu, projedeki rolüne dair açıklamalarda bulundu.
Sinan'ın, baba baskısıyla ezilmiş biri olduğunu dile getiren oyuncu "Gençliğini babasının emriyle Van'da geçirmiş, İstanbul'a gelmesi yasaklanmış. Yıllar boyunca babasının baskısını hissetmiş, evliliğini bile bu baskıyla yapmış ama eşiyle çok iyi anlaşmış ve onu sevmeyi başarmış bir adam. En büyük hedefi babasından sonra ailenin başına geçmek ve bunun için her şeyi göze alabilecek biri. Yıllardır gördüğü baskı onda bir anksiyete yaratmış ve tüm eylemleri bu duyguyla eline yüzüne bulaşıyor" dedi.
"KEYİFLE OYNUYORUZ"
Seyircinin enerjik ve heyecanlı bir hikâye izleyeceğini söyleyen sevilen sanatçı açıklamalarını "Hancıoğlu ailesindeki bütün karakterlerin çatışmaları ve bu çatışmalardan doğacak dramatik hikâye bence seyirci tarafından çok beğenilecek.
Ayrıca çok güzel bir kadromuz var; hem yıllar içerisinde kendini ispatlamış usta oyuncularla hem de işini zevkle yapan genç arkadaşlarımızla sette her sahneyi keyifle oynuyoruz" sözleriyle canlandırdı.
BİRBİRİNDEN ÜNLÜ İSİMLER
Güçlü anlatımıyla dikkat çekecek olan dizinin oyuncu kadrosunda; Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun yanı sıra Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Ardıl Zümrüt, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Mert Demirci, Ayşen Sezerel, Burak Can Doğan, Tarık Ündüz ve Tarık Papuççuoğlu ile Tülay Bursa gibi başarılı isimler yer alıyor.