İzmir’de Şehrazat nefesleri kesti

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası yeni yılın ilk konserinde dünyaca ünlü Romen orkestra şefi Ion Marin ve Hollandalı piyanist Jussen Kardeşleri konuk etti. Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) gerçekleştirilen konsere İzmirlilerin ilgisi büyük oldu. Tüm koltukları dolduran sanat severler, konser boyunca şef Marin ve piyanistler Jussen kardeşleri defalarca ayakta alkışladı. Rus müzisyen ve besteci Nikolay Rimski-Korsakov'un 1888 yılında Binbir Gece Masalları'ndan esinlenerek bestelediği Şehrazat ise geceye damgasını vurdu. Korsakov'un birbirinden değerli bestelerini İzmirlilerle buluşturan Marine yönetimindeki İzmir Senfoni Orkestrası, Şehrazat ile nefesleri kesti. Öte yandan konser sonunda şef Marin, Şehrazat boyunca başarılı bir performans sergileyen orkestra üyelerine ise tek tek teşekkür ederek seyirciye sanatçıları alkışlattı.