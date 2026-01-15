Salı akşamının A.B.İ’si belli oldu!

atv'nin izleyicide büyük bir heyecan yaratan yeni yapımı A.B.İ. ilk bölümüyle, izleyiciden tam not alarak reytingleri patlattı. Tüm Kişiler'de yüzde 9,81 izlenme oranı ve yüzde 23,83 izlenme payı, AB'de yüzde 7,37 izlenme oranı ve yüzde 19,79 izlenme payı, 20+ABC1'de ise yüzde 9,98 izlenme oranı ve yüzde 23,75 izlenme payı elde eden A.B.İ., tüm kategorilerde açık ara birinci sırada yer aldı.

PAYLAŞIM REKORU KIRDI

Böylelikle A.B.İ. ilk bölümüyle son yılların en yüksek başlangıcını yapmış oldu. İzleyicilerin soluksuz izlediği dizi, sosyal medyada da paylaşım ve etkileşim rekoru kırdı. Dizinin il bölümünde, ailesinden uzakta İzmir'de kendine bir hayat kuran Doğan, kardeşinin düğünü için İstanbul'a gelmesiyle birlikte olayların tam ortasında kaldı. Tahir, Sinan'dan Behram'la olan ortaklığını bitirmesini ve ondan uzak durmasını istese de Sinan bu ortaklığı sonlandıramadı. Sinan'ın Doğan'ı havaalanından almasıyla birlikte olaylar hız kazandı.

GÜÇLÜ BİR MESAJ VERİLDİ

Behram'ın adamlarının Sinan'ı tehdit etmesi üzerine Doğan, yaşananlara kayıtsız kalamayarak duruma

müdahale etti ve adamları uzaklaştırdı. Diğer yandan Behram, Hancıoğlu Şirketi'nde avukat olarak görev alması için Çağla'yı ikna etmek amacıyla Didem'le iş birliği yaptı. Bu iş birliği, Doğan ve Çağla'nın karşılaşmasına ve tanışmasına zemin hazırladı. Düğünde havaya ateş açılması Doğan'ın sert tepkisine neden olurken, sahne düğünlerde silahla kutlama yapılmasının yanlışlığına dikkat çeken güçlü bir mesaj verdi. Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Cem Karcı'nın oturduğu, senaryosunu Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melih Özyılmaz ve Melek Seven'in kaleme aldığı A.B.İ. Salı akşamları atv'de ekran gelecek.