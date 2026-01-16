ELLE Style Awards sahiplerini buldu

ELLE Style Awards'ın 11.'si çarşamba akşamı gerçekleşti. Toplam 25 farklı kategoride, yıl boyunca ilham veren, tarzıyla fark yaratan ve başarılarıyla dikkat çeken isimler, ödüllerine kavuştu. Gecenin sunuculuğunu Burcu Esmersoy ile Serkan Altınorak üstlendi. Yılın Stil Sahibi Kadın Oyuncusu ödülünü, Hande Erçel oyuncu ve model Arzum Onan'ın elinden aldı.

Yılın Stil Sahibi Erkek Oyuncusu ödülünün sahibi ise Barış Arduç oldu. atv ekranlarında yayınlanan Aşk ve Gözyaşı dizisinde başrol oynayan Arduç ve Erçel, dizinin kendilerine uğur getirdiğini söyledi. Yılın Sürdürülebilir Başarı Ödülü'nü Kenan Doğulu alırken, Yılın Stil Sahibi Müzisyeni ödülü ise Zeynep Bastık'a gitti.