Körmükçü kardeşlerden acı haber: annemizi kaybettik

TELEVİZYON ve sinemanın sevilen isimlerinden Hazım Körmükçü, yaptığı paylaşımla annesi Aynur Körmükçü'yü kaybettiğini duyurdu. Kömükçü, annesi ve oyuncu kardeşi Pelin Körmükçü'nün yer aldığı bir fotoğrafı paylaşarak, "Az önce annemizi kaybettik" ifadelerini kullandı. Üzücü haberin ardından Körmükçü kardeşlere sanat camiasından ve sevenlerinden çok sayıda başsağlığı ve taziye mesajı iletildi. Pelin Körmükçü ise, "Daha birkaç saat oldu sen bizi bıraktın ama ben seni çok özledim annem" sözleriyle yaşadığı acıyı dile getirdi.