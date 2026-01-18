Tehditlerin arasında bir aşk hikayesi

YAKINDA atv ekranlarında buluşacak olan 'Aynı Yağmur Altında' dizisinin üçüncü tanıtımı yayınlandı. Tanıtımda, Ali ve Rosa karakterlerinin aileleri, inanç farklılıkları ve karşılarına çıkan zorluklar arasında sınanan aşkı öne çıkıyor. Farklı dünyalara ait Aydan ve Karanoğlu aileleri, bu tutkulu ilişkinin önündeki en büyük engel olarak izleyiciye sunuluyor. Yapımını Baba Yapım'ın üstlendiği merakla beklenen dizinin proje tasarımı ise Hasan Burak Kayacı'ya ait.

AŞKA DÖNÜŞEN KARŞILAŞMA

'AYNI Yağmur Altında'nın yönetmen koltuğunda Ali Balcı otururken, senaryo Hasan Burak Kayacı, Kemal Çelik ve Hakan Kandal imzası taşıyor. Usta oyuncularla genç isimleri bir araya getiren kadrosuyla da dikkat çeken yapım, güçlü bir oyunculuk performansı vaat ediyor. Sezna

damga vurması beklinin dizinin konusu ise şöyle: Kendini insan hakları mücadelesine adamış olan Rosa'nın hayatı, Londra'da katıldığı bir Gazze protestosu sırasında köklü bir şekilde değişir. Hem baş etmek zorunda olduğu hastalığı hem de sürpriz bir arayış, onu İstanbul'a sürükler. Rosa, Londra'daki protestoda ilk kez karşılaştığı Ali ile İstanbul'da yeniden bir araya gelir. Kısa sürede aşka dönüşen bu karşılaşma, ikisi için de zorlu bir sürecin başlangıcı olacaktır.