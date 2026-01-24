IF Wedding Fashion İzmir-Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, son gününde Gelinlik Tasarım Yarışması'nın geçen yılki birincisi Öztürk Yıkılmaz'ın defilesine ev sahipliği yaptı.

'BUNU BAŞARMAK BİR GURUR'

Yıkılmaz'ın "Sessiz Asalet" temasıyla hazırladığı ve 20 parçadan oluşan koleksiyonda, abiye ağırlıklı tasarımlarının yanı sıra gelinlikler de yer aldı. Koleksiyonunda geçmişin romantik kadın siluetlerini bugünün güçlü ve sade duruşuyla bir araya getiren Yıkılmaz, gösterişten uzak ama etkisi yüksek bir estetik anlayış ortaya koydu. 2027 sezonu trendlerinden ilhamla hazırlanan tasarımlarda pastel tonlar ve parlak saten kumaşlar öne çıktı. Koreografisini Akif Örük'ün üstlendiği performans defilesi, sektör temsilcileri ve ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Böylesi önemli bir fuarın podyumunda yer almanın kendisi için çok özel bir anlam taşıdığını söyleyen Öztürk Yıkılmaz, "Bu podyuma çıkana kadar birçok duygu yaşadım. Ancak defilenin sonunda aldığım alkış, benim için tarifsiz, inanılmaz ve paha biçilemezdi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Burada olmak, bunu başarabilmek benim için büyük bir gurur" dedi.