Doğan kardeşini kurtarmaya kararlı

Çarpıcı hikâyesi ve yıldız oyuncu kadrosuyla A.B.İ., bu akşam saat 20.00'da ATV ekranlarında olacak. 3. bölümde Hancıoğlu ailesi, Tahir'in başına gelenlerle sarsılırken Melek'in cinayet suçlamasıyla tutuklanması aileyi derinden yaralar. Kaçırıldığını ve masum olduğunu haykıran Melek, sahte pasaportun ortaya çıkmasıyla cezaevine gönderilirken Doğan, kardeşini demir parmaklıklar ardında bırakmanın çaresizliğiyle adalet duygusu ve öfke arasında sıkışır. Aile içinde dengeler altüst olurken Tahir'in vasiyetiyle Doğan'ın aile reisi olma ihtimali yeni çatışmaların fitilini ateşler. Doğan, Melek'i kurtarmak için sınırlarını zorlamaya kararlıdır.