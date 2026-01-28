Osmanlı devleti cihana ilan ediliyor

atv ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Orhan, bu akşam yayınlanacak yeni bölümüyle yalnızca Anadolu'da değil, tüm cihanda yankı uyandıracak tarihi bir dönüm noktasına sahne olacak.

GERİLİM TIRMANIYOR

Memlük Sultanı, Orhan Bey'in sultanlığını tanıyarak elçisini gönderirken, Abbasî Halifesi, sultanlık alameti olarak Orhan Bey'e hilât gönderiyor. Devletin artık yalnızca kılıçla değil, meşruiyetle de mühürlenmesi Anadolu'da ve uçlarda nasıl bir karşılık bulacak? Temurtaş'a alenen savaş ilan eden Sultan Orhan, bu kararıyla İlhanlı'yı açıkça karşısına aldı. Demirhan Bey ise, Orhan Bey'in devletini tanımadığını söyleyerek rest çekerken, cephede yeni hesapların fitili ateşleniyor.