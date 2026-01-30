Devletin ilanıyla cepheler alev alev

atv ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Orhan, yayınlanan 12. bölümüyle tarihi kırılmalar ve duygusal yüzleşmelerle izleyiciyi bir kez daha ekran başına kilitledi. Osmanlı Devleti'nin ilanı, Orhan Gazi'nin aldığı stratejik kararlar ve cephelerde eş zamanlı başlayan hamleler geceye damga vurdu. Dizi, #KuruluşOrhan etiketiyle yayın gecesi boyunca sosyal medyada Türkiye gündeminde yer aldı. Sultan Orhan, Osmanlı Devleti'ni önce misafirlerine, ardından Bursa'da kurulan büyük tören alanında tüm cihana ilan etti. Memlük Sultanı ve Abbasi Halifesi'nin elçileri aracılığıyla iletilen tebrikler, Osmanlı'nın uluslararası meşruiyetini perçinledi. Kurduğu plan kusursuz işleyen Sultan Orhan, Temurtaş'la savaş alanında karşı karşıya geldi. Kıyasıya geçen mücadelenin ardından Orhan Gazi üstünlüğü ele geçirerek bir kez daha tarihin yönünü değiştirdi.