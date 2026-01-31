  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Caz festivalinin ilk isimleri açıklandı
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, Garanti BBVA sponsorluğunda, 30 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek 33. İstanbul Caz Festivali'nin ilk sürprizleri belli oldu. Festival ilk üç gününde Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda üç büyük ismi ağırlayacak. Festival açılışını 30 Haziran Salı akşamı Marcus Miller ile yapacak. 1 Temmuz Çarşamba akşamı, 'Can I Call You Rose?', 'Will I See You Again?' gibi parçalarıyla tanınan, soul müziğin yükselen yıldızı Thee Sacred Souls ilk Türkiye konserinde festival izleyicisiyle buluşacak.
