ÜNLÜ oyuncu Rojda Demirer, samimi açıklamalar yaptı. Uzun süredir başrollerde yer almayan oyuncu özel hayatına zaman ayırmanın daha önemli olduğunun belirterek şöyle konuştu; "Bu ara dizi kabul etmiyorum. Yaşımız gereği bir şeyleri ayıklayıp basit hayata dönme zamanı. 'Keşke işime, layık olmayan insanlara o zamanı harcamasaydım' derler ya... Bunu 2012'den beri yapıyorum. O yıl son başrolümü oynadım. Artık başrol oynamayacağım. Gerçekten sevdiklerime ve kendime vakit ayıracağım, dediğim dönemdi. Çok yorulduğum bir setti ve bugüne kadar bu kararımdan taviz vermedim."