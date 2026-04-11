Alsancak’ta ‘Bakıştan Akışa Bir Gölge Ritmi’ sergisi

ALSANCAK'TA, figür, hareket ve iz kavramlarını merkezine alan üretim diliyle dikkat çeken sanatçı Şermin Tepe'nin kişisel sergisi "Bakıştan Akışa Bir Gölge Ritmi" ile izleyiciyi görme biçimlerini yeniden düşünmeye davet ediyor. Çarşamba günü kapılarını açan sergi, sanatseverlerle buluştu. Yapılan eserler, izleyiciyi yalnızca bakmaya değil; görmenin kendisini sorgulamaya, bir imgeyi takip etmekten çok onun bıraktığı duyguyu izlemeye davet ediyor. Kurucu Perihan İnci, "Biz burayı izleyicinin kendisiyle ve sanatla yeni bağlar kurabildiği bir deneyim alanı olarak konumlandırıyoruz" yorumunda bulundu.