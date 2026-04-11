‘Polisleri görünce parayı fırlattım’

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması büyüyerek devam ediyor. Şimdiye kadar 73 kişi bu kapsamda gözaltına alınmış, bir kısmının sonucu pozitif, bir kısmının ise negatif çıkmıştı. Önceki gün oyuncu Burak Deniz, Hafsanur Sancaktutan, Emir Can İğrek, Büşra Pekin, ünlü şef Somer Sivrioğlu, Sinem Ünsal, İbrahim Çelikkol ve rapçi Norm Ender'in de bulunduğu 14 yeni isim hakkında gözaltı kararı verildi, 11'i gözaltına alınmıştı. İbrahim Çelikkol'un ifadesi dün ortaya çıktı. Çelikkol, "Birce Akalay ile daha önce bir dizide rol almıştık. Ama iki senedir görüşmüyoruz. Aynı ortamda bulunup uyuşturucu madde kullanmadım. Hayatımda madde kullanmadım. Birce Akalay'ın da uyuşturucu kullandığına şahit olmadım" ifadelerini kullandı.

'SADECE BİR ANLIK KORKU YAŞADIM'

Daha önce gözaltına alınan ünlü isim Ersay Üner'in ifadesi de ortaya çıktı. Üner, evinde yapılan aramada ele geçirilen 2 milyon 568 bin 180 TL ile ilgili "Bir anlık korku yaşadım. Daha önce başıma böyle bir şey gelmediği için panikle parayı yan bahçeye fırlattım" ifadelerini kullandı. Ersay Üner, paranın yasal olduğunu ve vergi ödemesi için hazır tuttuğunu belirtti. Soruşturma kapsamında Üner serbest bırakılırken, bazı şüphelere adli kontrol şartı uygulandı. Öte yandan ünlü şarkıcı Simge Sağın, test sonuçlarını şeffaf bir şekilde yayınlayacağını açıklamış, Sinem Ünsal da gözaltı kararını öğrendiği anda açıklama yapmış, en kısa sürede kan örneği vereceğini açıkladı.