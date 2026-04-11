‘Türk dizilerinin gücü yurt dışında inanılmaz’

SİNEMA ve dizi oyuncusu Seda Bakan, Türk dizilerinin yurt dışında inanılmaz bir gücünün olduğunu ve bunun her alanda görüldüğünü söyledi. Tanıtım amaçlı Madrid'i ziyaret eden Bakan, "Madrid'i inanılmaz beğendim. Dünyanın en güzel şehirleri arasında gösteriliyor. Gerçekten de öyle ama ben İstanbul'u hiçbir şeye değişmem" dedi. Bakan, "çok sıcakkanlılar" diye tanımladığı İspanyol halkının, Akdeniz ülkesi insanları olma özelliğini tamamen yansıttığını dile getirdi. Ünlü oyuncu, "Türk dizilerinin inanılmaz bir gücü var. Bunu gerçekten buram buram yaşıyoruz. Pastanede, mağazada, yolda çoğu kişi tanıyor. İspanyollar, birçok Türk dizisini biliyor, Türk dizilerine hayranlar. Demek ki bir şeyi başarıyoruz" ifadelerini kullandı.