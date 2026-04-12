İzmir’e yeni bir moda vizyonu geliyor

İzmir'in moda sektörüne 3 gün boyunca hareket getirecek olan Runway Fashion İzmir, ay sonunda gerçekleştireceği defilelerle ilk buluşmasını gerçekleştiriyor. 28-29-30 Nisan tarihlerinde La Vie Nouvelle'de yapılacak moda gösterileri hakkında basın toplantısı düzenlendi. Organizasyonun kurucuları ve aynı zamanda defilelerin koreografları olan Serkan Duman ile Gökhan Duman ev sahipliğinde yapılan toplantıya, etkinlikte kreasyonları sergilenecek olan tasarımcılar, marka temsilcileri ve sponsorlar katıldı. Yıllardır pek çok defilelere imza attıklarını söyleyen Serkan Duman, şimdiki etkinliklerini de moda dünyasının önemli buluşma noktalarından biri haline getirmeyi amaçladıklarını ifade etti. 3 gün boyunca akşam saatlerinde başlayacak olan defilelerde, Emine Yıldırım, Ayla Ölçer, Murat Acar, Zeynep Olgun, Burak Çiçek, JM Brides, HS Sposa, Milano Vento ve Blazer imzalı en yeni kreasyonlar ve koleksiyonlar, izleyicilerin beğenisine sunulacak.