Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses haftaya taburcu olacak

İbrahim Tatlıses'in sağlık durumuna ilişkin hastaneden yapılan açıklamada, safra kesesi kaynaklı ciddi bir enfeksiyon geçirdiği ve bu nedenle ameliyata alındığı belirtildi. Operasyonu gerçekleştiren doktorlar, ameliyatın başarılı geçtiğini, ancak sürecin riskli olması nedeniyle Tatlıses'in yoğun bakımda takip edildiğini ve durumunun kontrol altında olduğunu açıkladı. Ameliyatı gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Bilgi Baca, operasyonun detaylarını paylaşarak, sanatçının sabah saatlerinde ameliyata alındığını belirtti.

"CİDDİ BİR ENFEKSİYON VARDI"

Prof. Dr. Baca, Tatlıses'in sağlık durumuna ilişkin şu bilgileri verdi; "İbrahim Bey geldiğinde çok şiddetli bir enfeksiyonu vardı. Safra kesesi kaynaklı olduğunu tespit ettik. Bu nedenle önce antibiyotik tedavisi uyguladık. Ameliyatta her şey iyi geçti, herhangi bir komplikasyon yaşanmadı. Ancak bu basit bir operasyon değildi, yoğun bakımda takip edilecek." Doktorlar, sürecin olumlu ilerlemesi halinde Tatlıses'in önümüzdeki hafta taburcu edilmesinin planlandığını duyurdu.