Eğlence hayatına gözaltı molası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında bir operasyon daha düzenlendi. Yapılan açıklamada İstanbul'da 17, il dışında 1 ve yurtdışında 6 şüpheli olmak üzere toplamda 24 şüphelinin yakalanmasına karar verildiği belirtildi.

BEBEK'TE BASKIN

Bebek'teki Lucca isimli mekanda yapılan uyuşturucu aramasının ardından mekanın sahibi Cem Mirap gözaltına alındı. Mekanda uyuşturucu madde bulunmadığı belirtildi. Oyuncu İlker İnanoğlu ve Şarkıcı Cem Adrian hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, gözaltındaki ünlü isimler şöyle sıralandı:

Samet Demirok, Özlem Parlu, Oğuz Sarıpınar, Elif Karaarslan, Ali Yaşar Koz, Cansel Ayanoğlu, Aleyna Bozok, Büşranur Çakır, Özgür Gökçe, Fikret Aydoğdu, Lena Ahsen Alkan, İrem Şişman, Mustafa Eyüp Çelik, Mustafa Aksakallı, Cem Mirap, Gizem Melisa Alagöz ve Deniz Metin Yüksel