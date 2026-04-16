A.B.İ. hem reytingte hem dramda birinci

Ekranların sevilen dizisi A.B.İ. on üçüncü bölümüyle de nefesleri keserken, reytinglerin zirvesinde yer aldı. A.B.İ. on üçüncü bölümüyle, Tüm Kişiler'de yüzde 7,77 izlenme oranı ve yüzde 22,29 izlenme payı, AB'de yüzde 6,01 izlenme oranı ve yüzde 19,26 izlenme payı 20+ABC1'de yüzde 7,08 izlenme oranı ve yüzde 19,84 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde yine birinci sırada yer aldı. İzleyicilerin soluksuz izlediği dizi, sosyal medyada da paylaşım ve etkileşim yoğunluğu yaşattı. 13. bölümde ağır yaralanan Doğan'ın yalıda gözlerini açmasıyla başlayan bölümde, aile içindeki dengeler geri dönülmez şekilde sarsıldı. Melek'in Yılmaz'la evlenmeye zorlanmasının ardındaki sırlar yavaş yavaş gün yüzüne çıkarken, Doğan kardeşinin büyük bir yük taşıdığını fark etti ve onu korumak adına kendi hayatını feda etmeye hazır bir noktaya geldi.