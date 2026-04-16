Ailede herkes şampiyon

Rüzgar sörfünde ülkemizin akla gelen ilk isimlerinden olup Çeşme'de açtığı sörf kulübünde kendisi gibi şampiyon sporcular yetiştiren Çağla Kubat ile eski olimpiyat sporcusu eşi Jimmy Diaz'ın kızları Selin Diaz, anne ve babasının izinden emin adımlarla ilerliyor. Türkiye Yelken Federasyonu Federasyon Kupası, Türkiye Şampiyonası ve Yıldızlar Kupası ayaklarında U13 kategorisinde şampiyon olan Selin, bu sonuçlarla Rüzgar Sörfü Milli Takımı'na girmeye hak kazandı. 11 yaşındaki sporcu, aynı zamanda tüm lig genelinde birinciliği elde ederek dikkat çekti. Selin Diaz, 22-26 Nisan tarihlerinde Leucate'da düzenlenecek IFCA Windsurf Slalom Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek.