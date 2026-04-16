Dünyaca ünlü yıldızın Jason Belek aşkı

Aksiyon filmlerinin rakipsiz ismi, dünyaca ünlü İngiliz aktör Jason Statham, tatil rotasını yine değiştirmedi. Yıllardır yaz tatilleri için Antalya Belek'i tercih eden yıldız oyuncu, ailesiyle birlikte çıktığı Türkiye tatilinden renkli kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Ünlü yönetmen Guy Ritchie'nin büyük bir kısmı Antalya'da çekilen "Servet Operasyonu" (Operation Fortune) filminin çekimleri sırasında bölgeye hayran kalan Statham, o dönem uzun süre konakladığı ünlü bir otelle bağlarını koparmıyor. Her fırsatta Antalya'ya olan sevgisini dile getiren aktör, bu kez otelin yeni ve lüks bölgesinde yorgunluk atıyor. Sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraflarda oldukça keyifli olduğu gözlenen usta oyuncu, tatilinde sadece dinlenmekle kalmıyor, sportif faaliyetlere de geniş yer ayırıyor. Statham, otelin meşhur mağara havuzunda geçirdiği sakin anların yanı sıra son dönemin popüler sporu padel tenisteki performansını ve ailesiyle birlikte çıktığı akşam yemeklerini de takipçilerinin beğenisine sundu.