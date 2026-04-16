Kuzey’in oğlu Ege’de anıldı

Uşak'ta düzenlenen Ustaya Saygı Gecesi, duygu dolu anlara sahne oldu. Özel Uşak Şafak Öncü Koleji'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Volkan Konak Anma Programı, sanatseverleri bir araya getirdi.

DUYGULU ANLAR YAŞANDI

Geceye damga vuran en anlamlı detaylardan biri ise, usta sanatçı Volkan Konak'ın eşi Selma Konak'ın programa katılması oldu. Salonda bulunan davetliler, Selma Konak'ın varlığıyla duygusal anlar yaşadı. İzmir'den gelen profesyonel konser ekibi, sanatçının hafızalara kazınan eserlerini seslendirirken, katılımcılar zaman zaman şarkılara eşlik etti. Program boyunca duygu ve müzik iç içe geçti. Gecede sahne alan öğrenciler ise performanslarıyla büyük beğeni topladı. Dans gösterileri ve tiyatro sahneleriyle Volkan Konak'ın hayatına dair izler sahneye taşınırken, izleyicilerden uzun süre alkış aldı. Finalde tüm ekiplerin sahnede buluşmasıyla gece görsel bir şölene dönüşürken, katılımcılar Uşak'ta sanat dolu unutulmaz bir akşam yaşadı.