Haldun Dormen Özel Ödülü, Konken Partisi’nin oldu

Tiyatroya ömrünü adayanlara ilham veren Türkiye'nin en uzun soluklu ve en prestijli ödülü 28. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri 2026 yılı adayları açıklandı. Haldun Dormen Özel Ödülü'nü Tiyatrokare prodüksiyonuyla hayata geçen "Konken Partisi" kazandı. Yönetmenliğini Nedim Saban'ın yaptığı eserin başrolünde, Melek Baykal ve Mehmet Atay yer alıyor. Ödülün, Haldun Dormen'in vefatından sonra ilk defa verilmesi de ayrı bir önem taşıyor. 3 ay boyunca yoğun bir prova süreci sonucu, oyuncular hariç 30 kişilik prodüksiyon, tasarım, teknik ekibinin katkılarıyla ortaya çıkan "Konken Partisi", şubat ayında seyircisiyle buluştuğu andan itibaren Türkiye'nin her yerinde kapalı gişe oynadı.