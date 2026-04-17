İzmirli Zeynep Milano’da alkışlandı

İzmir'in parlayan genç yıldızı Zeynep Duru Güleç, İtalya'nın Milano kentindeki Centro Culturale Teatro Rosetum'da solo konser gerçekleştirdi. 14. International Harp Contest Suoni d'Arpa" prestijli Arp yarışmasında elde ettiği birincilik ödülü olarak Fondazione La Società dei Concerti Milano ve Italian Harp Assocation aldığı davetle katılan Güleç, güzelliği ve performansını destekleyen kıyafetiyle büyük beğeni kazandı. Genç sanatçı, konserde J.Thomas, M. Mauldin, J.P. Rameau, A. Zapel, A. Hasselmans, H. Uçarsu, F. Godefroid, G. Frescobaldi, S. Natra, E. Lecuona ve Şirin Pancaroğlu'nun arp ve diğer enstrümanlar için yaptığı eserlerini seslendirdi.

SEYİRCİ ÇOK ETKİLENDİ

Güleç, Milano konseri dönüşü konser için kendisine özel kıyafet hazırlayan İzmirli arkeolog modacı Jeyan Gedik'e teşekkür ziyaretinde bulundu. Programla ilgili bilgi veren Zeynep Duru Güleç, Teatro Rosetum konser salonundaki performansından çok keyif aldığını belirterek, "Salonun müthiş akustiğinden çok etkilendim. Seyirciden aldığım harika geri dönüşler ve sergilediğim sunumun onlarda bıraktığı etkiyi görmek beni çok mutlu etti" dedi. Genç sanatçıyı kutlayan modacı Jeyan Gedik ise Zeynep'in Milano'daki ilk konseri için tasarladığı bu özel parçada, onun çok sevdiği ve ten rengine de uygun, bordonun güçlü bir tonunu tercih ettiğini söyledi.