Murat Aygen ilk kitabını D&R'da imzalayacak

Ekranların sevilen ismi Murat Aygen, edebiyat dünyasına adım attığı ilk kitabı Sesten Az Önce'nin lansman heyecanını kitapseverlerle paylaşıyor.

Başarılı oyunculuk kariyerinin ardından bu kez yazar kimliğiyle görücüye çıkan Aygen, 26 Nisan Pazar günü saat 17.00'de, D&R İstinye- Park İzmir AVM mağazasında düzenlenecek özel bir etkinlikte hayranlarıyla bir araya gelecek. Sanatçının yazarlık serüvenini ve kitabın mutfağını anlatacağı özel bir söyleşi ile başlayacak olan buluşma, söyleşinin ardından gerçekleştirilecek imza töreniyle devam edecek. Okurlar, merakla beklenen eserin ortaya çıkış hikayesini bizzat yazarından dinleme fırsatı bulurken, aynı zamanda kitaplarını imzalatarak bu özel günü ölümsüzleştirebilecekler

