Demet Akalın’dan Biricik Suden’e sert tepki

Türkiye'yi yasa boğan okul saldırıları sonrası ünlü isimler de yaşananlara dair üzüntülerini sosyal medyadan dile getirirken, Mazhar Alanson'un eşi Biricik Suden'in paylaşımı tepki çekti.

Suden paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Neden okul olayı ile ilgili reaksiyonsuzsun sorusuna da cevap vereyim. Kortizol seviyemi ve kas gelişimimi riske atamam! Negatif enerjiyle beslenmek yerine enerjimi daha yapıcı şeylere saklıyorum."

Suden'in sözleri birçok kişi tarafından tepki çekerken, bu tepkilere bir yenisi de Demet Akalın'dan geldi. Akalın, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Adına laleler şarkı yazılan kadın, bir an önce iğneleri bırak. Gerçekten insanların acıları varken toprak olacak o kaslarını düşünmen büyük rezillik! Biraz merhamet! Umarım Batu Hoca seni o spor salonundan kovar! Şampiyon bir baba bunu yapar. Hakikaten gülücük emojisini nasıl koyabildin?"