Folkart Academy ikinci dönem mezunlarını verdi

İzmir'de 2017'den bu yana kültürsanat eğitimine erişimi artırmak ve sahne sanatlarına ilgi duyan bireyleri çok yönlü bir eğitim modeliyle desteklemek amacıyla faaliyet gösteren Folkart Academy, 2025-2026 eğitim döneminde yetişkin grubuna yönelik ikinci dönemi tamamladı. 28 Şubat - 5 Nisan 2026 tarihleri arasında eğitim alan katılımcılar, düzenlenen mezuniyet töreniyle sertifikalarını aldılar. Mezuniyet törenine katılan Folkart Yapı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, katılımcıların gösterdiği gelişime dikkat çekerek "Gayretleri ve aldıkları güzel sonuçlardan ötürü katılımcıların tümünü tebrik ediyorum. Folkart Academy bünyesinde çok sayıda oyuncu yetiştirildiğini görmekten kurum olarak büyük bir gurur duyuyoruz" dedi.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Folkart Academy'de ücretsiz eğitimler yıl boyunca devam ediyor. Yetişkin Grubu derslerinde üçüncü dönem, 25 Nisan - 24 Mayıs 2026 tarihleri arasında her Cumartesi ve Pazar günleri 11.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Programa 15 yaş üzeri katılımcılar başvurabiliyor. Web sitesi üzerinden alınan ön kayıtlar 20 Nisan saat 12.00'ye kadar devam edecek. 21 Nisan tarihinde noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi sonucunda eğitim almaya hak kazanan asil ve yedek adayların kayıtları, 21-24 Nisan tarihleri arasında 12.00-20.30 saatleri arasında Folkart Academy kayıt ofisine şahsen başvuruyla yapılacak.