Savcılık inceleme başlattı: Sevilen sanatçı hayatını kaybetti

2004 yılında katıldığı bir şarkı yarışmasıyla tanınan ve "Benden Sonra" adlı şarkısıyla adından söz ettiren Rıza Tamer'den acı haber geldi. Şarkıcı, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki evinde fenalaşmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, önceki gün saat 20.00 sıralarında Çırkan Mahallesi Şenkal Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Rıza Tamer reçeteli ilaçlarını kullandıktan bir süre sonra rahatsızlandı. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Tamer'e ilk müdahaleyi evinde yaptı. Durumunun ağırlaşması üzerine önce Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tamer, daha sonra özel bir hastaneye sevk edildi. Beynine oksijen gitmediği belirlenen şarkıcı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Tamer'in ölümünün şüpheli bulunması üzerine Cumhuriyet Savcılığı tarafından inceleme başlatıldı.

SANAT CAMİASI YASA BOĞULDU

Olayda zehirlenme ihtimali üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla cenazenin Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderileceği öğrenildi. Rıza Tamer'in cenazesinin, bugün Akyaka Camii'nde kılınacak ikindi namazının ardından Muğla'nın Akyaka Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi. Sanatçının vefatı, müzik dünyasında büyük üzüntü yarattı. Şarkıcı Deniz Seki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bazen hayat, tam sesini bulmuşken susturur insanı... Rıza Tamer'i kaybetmişiz" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Zeynep Bastık ise birlikte düet yaptıkları meslektaşı için, "Çok üzgünüm, çok şaşkınım. Kalbine ve yeteneğine şahit olduğum için kendimi şanslı hissediyorum" mesajını paylaştı.

Öte yandan Tamer, daha önce yaptığı açıklamalarda boşandıktan sonra üç yıl boyunca sokaklarda yaşadığını dile getirmişti. Sanatçı, "Halk beni betondan kaldırdı. Onlara her zaman borçluyum" sözleriyle yaşadığı zorlu süreci anlatmıştı.